Europa League, Mourinho non ci sta: "Spero che ciò che è successo non sia collegato alla mia squalifica e alla finale di Budapest" (VIDEO)

Anche il Fenerbahce di José Mourinho ha dovuto dire addio all'Europa League. I turchi, dopo aver perso per 1-3 in casa propria contro i Rangers, sono stati vicinissimi a centrare una clamorosa rimonta, salvo poi uscire ai calci di rigore. Ma, lo Special One non ci sta e reclama qualcosa contro l'arbitro e il VAR. Per il tecnico portoghese nell'arco del match manca più di un rigore per la sua squadra, fatto che ha provocato la rabbia di Mourinho, che in conferenza stampa non ha potuto non citare la finale di Budapest e la sua conseguente squalifica. Ecco le sue parole.

"Siamo stati la miglior squadra in campo. Abbiamo meritato di vincere dopo i 90 minuti e dopo i 120. Nella prima gara sono stato onesto e ho detto che abbiamo meritato di perdere, ma, stasera siamo stati la miglior squadra in campo. L'arbitro e il VAR hanno deciso che saremmo dovuti andare ai calci di rigore, perché ci sono stati almeno 3 rigori nel corso dei 120 minuti. Ai rigori ne abbiamo sbagliati 3 e il Rangers è andato avanti. Ovviamente siamo tristi perché volevamo provare a raggiungere la finale, ma, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi".

"Io spero soltanto che tutto ciò che è successo alla mia squadra nelle competizioni europee, non sia una conseguenza della finale di Budapest. Spero che sia stata una cosa random. Da quella finale e la mia squalifica, le cose che ci sono successe sono strane. Non siamo in Champions perché al minuto 118 hanno dato un rigore che solo il VAR ha visto, non abbiamo vinto con il Manchester United perché non ci hanno dato un rigore che tutti hanno visto. Oggi c'era un ragazzo al VAR che è considerato uno dei più bravi eppure non ha visto 3 rigori. Ho pagato con la sospensione e spero che tutto questo sia finito e che sia solo sfortuna".