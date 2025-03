Europa League: la Lazio batte 2-1 il Viktoria Plzen. Ok Eintracht e Bodo Glimt

Vittoria allo scadere anche per la Lazio nell'ottavo di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. I biancocelesti la sbloccano già nel primo tempo con la rete di Romagnoli, ma i cechi rientrano in partita con il gol di Durosinmi. La squadra di Baroni la vince al 98', grazie al gol di Isaksen. Vittoria esterna anche per l'Eintracht Francoforte, che passa 1-2 in casa dell'Ajax con le reti di Larson e Skhiri. Successo netto per il Bodo Glimt, che in casa batte 3-0 l'Olympiakos con la doppietta di Hogh e l'autogol di Tzolakis.