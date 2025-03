Si concludono le prime sfide d'andata degli ottavi di finale di Europa League: il Fenerbahce di Mourinho perde in casa per mano dei Rangers: finisce 3-1 per gli ospiti. Ko anche per il Tottenham, mentre il Lione passa 3-1 in trasferta. 1-1 tra Real Sociedad e Manchester United in Spagna.

I risultati finali:

AZ Alkmaar-Tottenham 1-0

Fenerbahce-Rangers 1-3

FCSB-Lione 1-3

Real Sociedad-Manchester United 1-1