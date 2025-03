Europa League, ATHLETIC-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Hummels dal 1' e Rensch esterno. Cristante-Paredes a centrocampo, davanti Dovbyk (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 18:45 va in scena al San Mames la partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 2-1 dell'andata in favore dei giallorossi firmato da Angelino ed Eldor Shomurodov.

Pochi dubbi di formazione per mister Ranieri, il quale dovrà rinunciare a Celik per infortunio. Davanti a Svilar ci sarà il muro composto da Mancini-Hummels-Ndicka, mentre sulle fasce spazio a Rensch e Angeliño. A centrocampo la coppia Cristante-Paredes e davanti Dybala e Baldanzi supportano Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; de Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Sannadi.

A disp.: Unai Simon, Gorosabel, Vesga, Berenguer, Djalò, Guruzeta, Lekue, Prados, Canales, Dunabeitia, Adama, Olabarrieta.

All.: Valverde.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

A disp.: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Saud, Shomurodov, Koné, Soulé, Nelsson, Saelemaekers, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.

All.: Ranieri.

Arbitro: Turpin. Assistenti: Danos - Pages. IV Uomo: Vernice. VAR: Brisard. AVAR: Fedayi San.

PREPARTITA

17.45 - Anche la Roma annuncia le scelte di Ranieri:

17.33 - L'Uefa comunica le formazioni ufficiali. Roma in campo così: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

17.29 - L'arrivo della Roma allo stadio:

16.28 - L'interno del San Mames: