Conference League: la Fiorentina ribalta il risultato e conquista i quarti. Chelsea ok, Betis travolgente

Si sono conclusi gli ottavi di finale di ritorno della UEFA Conference League delle 21:00. Il Chelsea ha superato il København con un risicato 1-0, ma sufficiente per passare il turno. La Fiorentina ha vinto in casa contro il Panathinaikos per 3-1; i viola, dopo aver perso 3-2 all'andata, ribaltano il risultato e si qualificano ai quarti. Il Real Betis ha dominato contro il Vitória, vincendo 4-0 in trasferta e confermando la propria superiorità. Il Legia Varsavia supera il Molde per 2-0 ai tempi supplementari, ribalta la sconfitta dell'andata e passa il turno.

Nei match delle 18:45 il Cercle Brugge ha superato 2-0 lo Jagiellonia, mentre il Djurgården ha battuto 3-0 il Pafos: entrambe si qualificano. Il Rapid Vienna ha avuto la meglio sul Borac per 2-1 dopo i tempi supplementari. Partita rocambolesca tra Lugano e Celje, con gli sloveni che hanno prevalso 3-1 ai calci di rigore dopo un pirotecnico 5-4 (1-0 all'andata per il Celje).

I risultati di tutte le partite

Cercle Brugge - Jagiellonia 2-0

Djurgården - Pafos 3-0

Lugano - Celje 5-4 (d.c.r. 1-3)

Rapid - Borac 2-1

Chelsea - København 1-0

Fiorentina - Panathinaikos 3-1

Legia - Molde 2-0 (d.t.s.)

Vitória - Real Betis 0-4