In campo europeo anche la Fiorentina. In Grecia la squadra di Raffaele Palladino perde nell'andata degli ottavi di finale di Conference League: il Panathinaikos vince 3-2. Al 5' i padroni di casa passano in vantaggio con Swiderski, al 19' Maksimovic firma il raddoppio. Al 20' Beltran accorcia le distanze e tre minuti dopo Fagioli ristabilisce l'equilibrio. Ma al 55' Tete porta di nuovo avanti il Panathinaikos e chiude la gara sul 3-2.