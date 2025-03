Al via gli ottavi di finale di Champions League. L'Aston Villa vince 3-1 in casa del Bruges, il Real Madrid batte l'Atletico nel derby 2-1 grazie alle splendide reti di Rodrygo e Brahim Diaz, nel mezzo il gran gol di Alvarez. In trasferta l'Arsenal di Arteta liquida il PSV con un sonoro 7-1, mentre Borussia Dortmund e Lille pareggiano 1-1.

I risultati finali:

Bruges-Aston Villa 1-3

Real Madrid-Atletico Madrid 2-1

PSV-Arsenal 1-7

Borussia Dortmund-Lille 1-1