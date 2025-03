Successo agevole per l'Inter di Simone Inzaghi in Champions League. I nerazzurri hanno vinto 0-2 in casa del Feyenoord nella gara che ha aperto la notte europea. Nel primo tempo il gol di Thuram ha aperto le marcature, nel secondo Lautaro Martinez ha chiuso il conto. Zielinski ha anche sbagliato un rigore che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti.