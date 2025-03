Champions League, battuto l'Atletico ai rigori: Real Madrid ai quarti. Passano anche Borussia, Arsenal e Aston Villa

Si concludono gli ottavi di finale di Champions League. Il Borussia Dortmund batte il Lille e si qualifica ai quarti di finale, stessa sorte per l'Aston Villa che supera il Bruges. L'Arsenal pareggia 2-2 col PSV ma in virtù del 7-1 dell'andata accede al turno successivo. Nel derby di Madrid passa il Real: al Metropolitano, dopo l'1-0 dell'Atletico nei tempi regolamentari e supplementari, la squadra di Ancelotti batte i rivali ai rigori. Decisivi gli errori di Alvarez (rigore segnato ma considerato irregolare) e di Llorente per l'Atletico.

I risultati finali:

Lille-Borussia Dortmund 1-2

Aston Villa-Bruges 3-0

Atletico Madrid-Real Madrid 2-4 d.c.r.

Arsenal-PSV 2-2