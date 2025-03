Atletico Madrid-Athletic Club: Nico Williams dal 1'

Questa sera l'Athletic Club è impegnato in casa dell'Atletico Madrid in un match che può dire molto del futuro della Liga. Infatti i colchoneros, vincendo, possono superare il Real che nel pomeriggio è stato battuto dal Betis per 2-1. La squadra basca, invece, è 4a, a -5 dai rivali di oggi e difendono l'ultimo posto Champions, anche se la Spagna potrebbe averne uno in più grazie al ranking, dal Villarreal a quota 44.

Non è a disposizione Sancet, alle prese con un infortunio, mentre Nico Williams è partito dal 1' sulla corsia sinistra, in un attacco completato dall'altro Williams sul lato destro, con Unai Gomez alle spalle dell'ex Torino Berenguer.