Athletic, Sancet e Vivian non convocati in campionato: in dubbio per giovedì contro la Roma

L'Athletic Club si prepara alla sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma, ma sta facendo i conti con alcuni infortuni importanti. Oggi si prepara ad affrontare il Maiorca nel campionato spagnolo e il tecnico Ernesto Valverde ha diramato la lista dei convocati per il match, nella quale spiccano le assenze di Vivian e Sancet.

Vivian, che si è infortunato all'Olimpico durante la gara d'andata (lesione al bicipite femorale), non sarà quindi disponibile. Sancet, invece, sta recuperando da un infortunio muscolare e Valverde ha preferito concedergli un turno di riposo per non rischiarlo. Infine, assente anche Ruiz de Galarreta che è squalificato, ma dovrebbe giocare regolarmente giovedì contro la Roma.