Athletic-Roma: la moviola. Giallorossi in 10, espulso Hummels per un fallo a centrocampo

Al San Mames va in scena Athletic Club-Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’arbitro della partita è il francese Clement Turpin, il quale è affiancato dagli assistenti Danos e Pages. Il IV uomo è Vernice, mentre al VAR c’è Brisard. L’AVAR, invece, è Fedayi San.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

11' - Roma in 10 uomini. Mats Hummels perde malamente palla a centrocampo e, cercando di rimediare, stende l'attaccante dell'Athletic, Sannadi. L'arbitro Turpin lo espelle, anche se sul colore del cartellino rimangono dei dubbi. Il tedesco, infatti, non era ultimo uomo e c'era ancora Mancini in grado di salvare la situazione. Il VAR, però, fa proseguire l'azione e conferma la decisione presa dal direttore di gara.