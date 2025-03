Athletic-Roma, i convocati di Valverde: out Sancet, c'è Djalò (FOTO)

Dopo la conferenza stampa e l'allenamento di rifinitura, il tecnico dell'Athletic Club Ernesto Valverde ha diramato la lista dei convocati alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Valverde non recupera Sancet che non è presente nell'elenco dei 23 giocatori a disposizione, c'è invece Djalò. Nell'Athletic mancheranno anche Vivian per infortunio e Yeray Alvarez per squalifica.

? ???????????? Ernesto Valverde cita a 2⃣3⃣ jugadores para la vuelta de octavos de final de la @EuropaLeague ante la @OfficialASRoma en San Mamés. ?¡Queremos seguir soñando!#AthleticRoma #UniqueInTheWorld ? pic.twitter.com/hwk8rDAl7u — Athletic Club (@AthleticClub) March 12, 2025