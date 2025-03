Athletic-Roma, attimi di tensione all'esterno del San Mames: cariche della polizia

La Roma fa tappa in Spagna per sfidare l'Athletic Club nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All'esterno del San Mames, che sarà teatro della gara, ci sono stati attimi di tensione: un gruppo di sostenitori giallorossi si è ritrovato vicino ai baschi e la polizia ha effettuato delle cariche di alleggerimento. Dopo qualche minuto la situazione è tornata alla normalità. A seguire la polizia basca ha effettuato un'altra carica di alleggerimento nel momento in cui i romanisti stavano per superare i varchi del San Mames e, dopo altri minuti di confusione, tutto si è ristabilito.