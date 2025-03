Athletic-Roma: al San Mames presenti 50666 spettatori. Settimo miglior risultato nella storia del club

I tifosi dell'Athletic non hanno lasciato la squadra da sola. Nonostante il periodo di protesta, per l'importante partita di Europa League contro la Roma, si sono presentati ben 50666 spettatori creando un clima infuocato. Il dato, è anche entrato nella storia del club come la settima miglior presenza allo stadio.

?️ Hoy somos 5⃣0⃣.6⃣6⃣6⃣ espectadores. Séptima mejor asistencia en la historia de este estadio.#AthleticRoma #UniqueInTheWorld ? pic.twitter.com/5ml4weSV8f — Athletic Club (@AthleticClub) March 13, 2025