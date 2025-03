Athletic, rifinitura all'Olimpico: c'è Sancet (VIDEO)

Giornata di vigilia europea: domani sera, alle 21.00, allo Stadio Olimpico va in scena il primo round degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Athletic Club. Dopo la conferenza stampa di Valverde e Berenguer, la squadra basca è scesa sul terreno dell'Olimpico per sostenere la seduta di rifinitura. Da valutare Sancet, rientrato dopo un infortunio e in campo con i compagni per l'allenamento.

? Stadio Olimpico de Roma. Ya nos ejercitamos en el escenario del partidazo de mañana.#RomaAthletic #AthleticClub ? pic.twitter.com/9HbZy8KT39 — Athletic Club (@AthleticClub) March 5, 2025