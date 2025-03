Athletic, Nico Williams: "Vogliamo la finale, c'è entusiasmo" (VIDEO)

In un video pubblicato qualche giorno fa dall'Uefa Nico Williams si è raccontato in vista del doppio confronto negli ottavi di finale di Europa League contro la Roma: l'andata è finita 2-1 per i giallorossi all'Olimpico, il ritorno è previsto tra due giorni al San Mames, che sarà anche il teatro della finale della competizione. "Giocare in una competizione europea è sempre speciale. L'atmosfera al San Mames è incredibile. Non lo avevo mai vissuto fino a poco tempo fa: lo stadio pieno, l'inno dell'Europa League, è incredibile. È sempre una delle migliori sensazioni segnare in questo stadio - ha detto l'attaccante spagnolo -. Sappiamo quanto sia importante la finale, per noi sarebbe una gara in casa e vogliamo giocarla. Abbiamo un entusiasmo incredibile, come i nostri tifosi. Vincere l'Europa League, vincere un trofeo europeo con l'Athletic, sarebbe incredibile per me e per gli altri. Sarebbe speciale per me, un momento che non dimenticherei mai".

