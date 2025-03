Athletic Club, Vivian: “Siamo forti, ma anche la Roma è di alto livello. Totti? Ha una storia di appartenenza simile alla nostra”

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Il difensore centrale Dani Vivian, pilastro dell'Athletic Club, basca, incarna i valori della squadra basca: nato a Vitoria nel 1999, Vivian ha sempre sognato di vestire la maglia biancorossa. In un'intervista ha parlato della doppia sfida con la Roma: "Sarà un doppio scontro bellissimo perché giocheremo prima all'Olimpico, che è molto importante a livello europeo, e poi al San Mamés, che per me è il più bello che esista, incredibile in ogni partita. Dobbiamo godercela. Arriviamo bene alla partita, siamo forti. E anche la Roma sta facendo bene, ha un livello alto. Spero che sia una bella sfida e una festa sugli spalti. E poi la Roma ha avuto Totti, che è sicuramente uno dei più famosi in Spagna e ha una storia di appartenenza simile alla nostra."

L'1-1 nel match della fase campionato di Europa League?

"Un 1-1 molto duro, una partita molto difficile che abbiamo giocato meglio nella seconda parte, ma una vera e propria battaglia: sono uscito dal campo con un taglio in faccia".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE