Athletic Club, Valverde: "Contenti per la vittoria contro la Roma, è stata una partita dura. Il posto extra per la Champions? Molto dipendeva dalla sfida con i giallorossi" (VIDEO)

Ernesto Valverde, allenatore dell'Athletic Club, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Siviglia, valida per la ventottesima giornata di Liga e in programma domani alle ore 16:15. Tra i vari temi trattati il tecnico della formazione basca è tornato a parlare della vittoria per 3-1 contro la Roma e il conseguente accesso ai quarti di finale di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni: "Vincere ti dà sicurezza e un nuovo slancio. Quando vinci la fatica si nota meno, recuperi più velocemente e ti senti meglio. Siamo in buona forma e siamo contenti, ma veniamo da una dura partita come quella contro la Roma. Ora c'è il match contro il Siviglia e gli andalusi hanno avuto tutta la settimana per preparare questa sfida".

Il quinto posto in Champions League tramite il ranking si avvicina sempre di più?

"Con un posto in più entrerebbero in Europa ben otto squadre spagnole e molto dipendeva dal fatto di battere la Roma, eliminando così un'altra squadra italiana".

Un pensiero sulla stagione?

"Stiamo facendo bene, siamo in corsa in due competizioni. Pensavamo di accusare molto di più il peso delle partite europee, ma al momento non è stato così".

Potete arrivare in finale di Europa League?

"Tutti questi discorsi sulla finale di Europa League offuscano la mente...".