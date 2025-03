Athletic Club: squadra arrivata in hotel per riposarsi a poche ore dal match contro la Roma. Presente un gruppo di tifosi (VIDEO)

Oggi alle ore 18:45 va in scena al San Mames la partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A poche ore dall'inizio della partita la squadra basca (out Sancet, Vivian e Yeray) è arrivata in hotel per riposarsi e sistemare gli ultimi dettagli in vista del match. Ad accogliere i calciatori della formazione spagnola è presente un gruppo di tifosi.

? #AthleticClub ? ¡El Athletic ya descansa en el hotel de concentración antes del duelo frente a la @OfficialASRoma! ? Toda la plantilla está disponible salvo Sancet, Vivian y Yeray ? #Konekta pic.twitter.com/eWsSf5PY3B — Onda Vasca Deportes Bizkaia (@OndaVascaKirol) March 13, 2025