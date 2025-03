Oihan Sancet, capocannoniere dell'Athletic Club, sta cercando di recuperare da un infortunio che lo ha messo a rischio per l'andata degli ottavi di Europa League contro la Roma. Come riferiscono dalla Spagna, però, in mattinata il trequartista classe 2000 si è allenato con il gruppo facendo così salire le possibilità di mettersi a disposizione per la gara dell'Olimpico.

(elcorreo.com)

