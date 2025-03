ATHLETIC CLUB-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Oggi alle ore 18:45 va in scena al San Mames la partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 2-1 dell'andata in favore dei giallorossi firmato da Angelino ed Eldor Shomurodov.

Mister Ranieri è intenzionato a schierare la migliore formazione e dovrà fare i conti con l'assenza di Celik: davanti a Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Hummels-Ndicka, mentre sulle fasce spazio a Rensch e Angelino. A centrocampo pronti Cristante-Paredes-Koné e davanti Dybala-Shomurodov (preferito a Dovbyk).

DOVE VEDERE ATHLETIC CLUB-ROMA IN TV E IN STREAMING

Athletic Club-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; de Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Sannadi.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Shomurodov.

LE QUOTE

ATHLETIC CLUB-ROMA 1 X 2 EUROBET 1.85 3.45 4.10 SISAL 1.90 3.60 4.00 PLANETWIN365 1.85 3.55 4.25 SNAI 1.87 3.50 4.10

LR24