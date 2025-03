Athletic Club-Roma: centro di Bilbao presidiato dalle forze dell'ordine, situazione molto tranquilla. In arrivo diversi gruppi di tifosi giallorossi (FOTO)

DA BILBAO MDR - Oggi alle ore 18:45 va in scena al San Mames la partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 2-1 dell'andata in favore dei giallorossi firmato da Angelino ed Eldor Shomurodov. A poche ore dall'inizio della partita la situazione in città è tranquilla, con il centro di Bilbao presidiato dalle forze dell'ordine. Intanto sono in arrivo diversi gruppi di tifosi giallorossi tramite charter e scali e ad attenderli c'è finalmente un po' di sole, dato che sia ieri sia questa mattina ha piovuto.