Athletic Club-Roma, cambia il colore della divisa dei giallorossi: niente maglia da trasferta, squadra in campo con il kit blu

Oggi alle ore 18:45 va in scena al San Mames la partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A poche ore dal calcio d'inizio c'è stato un cambiamento per quanto riguarda le divise da gioco: i giallorossi infatti non indosseranno la consueta maglia bianca da trasferta, ma scenderanno in campo con il kit blu. La scelta è dettata da motivi cromatici: i capitolini non possono indossare la maglia rossa o bianca poiché i colori della maglia della squadra basca sono proprio il rosso e il bianco, motivo per cui saranno costretti a giocare con la divisa blu per evitare confusione.