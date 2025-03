ATHLETIC CLUB-ROMA: arbitra Turpin. 3 vittorie in 4 precedenti: arbitrò il 3-0 al Barcellona

Sarà Clement Turpin l'arbitro di Athletic Club-Roma, ritorno degli ottavi di Europa League in programma giovedì al San Mames. Con lui i connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages, con Mathieu Vernice come IV uomo. Al VAR e AVAR sono stati designati rispettivamente Brisard e Fedayi San.

I precedenti sono positivi tra la Roma e l'arbitro francese, che la scorsa stagione arbitrò l'andata dei quarti in casa del Milan, con lo 0-1 della squadra di De Rossi. Ancora prima, nel 2018, fu lui a fischiare tre volte in una delle pagine storiche della storia giallorossa: 3-0 al Barcellona e passaggio alla semifinale di Champions League. Altri due precedenti sono la sconfitta (0-2) all'Olimpico col Real Madrid nel 2018/19 e la vittoria per 2-1 in casa del Feyenoord nel 2014/15.