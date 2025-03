Athletic Club, la carica di Gorosabel: "Per noi è una finale, lasceremo tutto qui". Valverde: "Volevamo una finale al San Mamés, ora ce l'abbiamo" (VIDEO)

Dopo il pareggio in campionato per 1-1 del suo Athletic contro il Mallorca, il giocatore biancorosso Andoni Gorosabel ha parlato anche della sfida decisiva di giovedì sera contro la Roma, ritorno degli ottavi di Europa League. Queste le sue parole: "È una finale. Vogliamo restare in Europa League. Lasceremo tutto qui, con la nostra gente".

?? Gorosabel, a por el #AthleticRoma del jueves: "Es una final. Queremos seguir en la @EuropaLeague" "Nos lo vamos a dejar todo aquí, junto a nuestra gente"#UniqueInTheWorld ? pic.twitter.com/Dsnl7PdrUj — Athletic Club (@AthleticClub) March 9, 2025

Messaggio pienamente condiviso nel post partita anche dal tecnico biancorosso Ernesto Valverde: "Volevamo una finale a San Mamés e ora ce l'abbiamo".