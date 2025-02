Volotea, l'offerta speciale per Athletic Club-Roma: volo extra il 12 marzo per i tifosi romanisti che andranno a Bilbao

La Roma affronterà l'Athletic Club agli ottavi di finale di Europa League e la partita di andata si giocherà il 6 marzo allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno andrà in scena al San Mames una settimana dopo. Per questa occasione la nota compagnia aerea Volotea ha deciso di dedicare ai tifosi dei voli extra: mercoledì 5 marzo partirà un ulteriore volo dall’Aeroporto di Bilbao a Fiumicino e il 12 marzo ce ne sarà un altro che percorrerà la tratta opposta, permettendo così ai tifosi giallorossi di seguire la squadra in Spagna. “Siamo entusiasti di offrire ai tifosi giallorossi la possibilità di seguire la loro squadra negli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao - le parole di Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Volotea è da sempre vicina agli appassionati di sport e, con questi voli speciali, vogliamo rendere più semplice e accessibile il viaggio per sostenere la Roma in una sfida così importante. Ci auguriamo che i nostri passeggeri possano vivere un viaggio confortevole e un’esperienza indimenticabile, accompagnando la squadra in questa sfida europea”. I voli sono già disponibili sul sito ufficiale della compagnia aerea.