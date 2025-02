VIDEO - SVILAR: "Rinnovo? La settimana scorsa abbiamo iniziato a parlarne"

Mile Svilar è senza dubbio una delle stelle della Roma e da qualche tempo c'è attesa per il suo rinnovo contrattuale. Il portiere giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match con il Porto. Le sue parole:

Avete iniziato a parlare del rinnovo?

"Sì, ne abbiamo iniziato a parlare la settimana scorsa ma non ci penso troppo. Penso solo al campo e per me il calcio è la cosa più importante".