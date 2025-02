VIDEO - Siparietto Mancini-Ranieri. Il tecnico: "Le sue proteste? Da avversario lo odiavo..."

Alla vigilia della sfida contro il Porto, Gianluca Mancini ha parlato in conferenza stampa al fianco di Claudio Ranieri. Al difensore è stato chiesto anche dei suoi progressi dal punto di vista della disciplina in campo e delle proteste. Queste le sue parole: "Ho riguardato le mie partite e mi sono detto che non posso permettermi di saltare 4-5 partite all'anno per dei gialli evitabili. Anche gli allenatori mi hanno aiutato: il mister mi dice sempre di non protestare, perché un giallo può condizionare la partita". "Da avversario lo odiavo", è intervenuto scherzosamente Claudio Ranieri.