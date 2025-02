VIDEO - RANIERI: "Pellegrini è un titolare, lo sono tutti. So cosa mi può dare e quando può farlo al 100% gioca"

Domani la Roma scenderà in campo in Europa League in casa del Porto. Claudio Ranieri in conferenza stampa ha trattato, fra gli altri temi, quello legato al Capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Le sue parole:

A che punto è il reset di Pellegrini? Lo considera ancora titolare?

"Sempre. Tutti i miei giocatori sono titolari, soprattutto ora che giochiamo ogni 3-4 giorni. È un giocatore importante e lo stimo molto. Le panchine sono per farlo riposare? Vanno lette nel senso che preferisco altri giocatori in determinati momenti della gara, so quello che mi può dare e quando capisco che me lo può dare al 100% gioca".