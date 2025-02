Roma-Porto: massima allerta per l'amicizia tra ultras portoghesi e laziali. Nel 2019 sciarpe e maglia di Di Canio nel settore ospiti

Massima allerta da parte delle forze dell'ordine in vista di Roma-Porto, ritorno del playoff di Europa League in programma giovedì allo Stadio Olimpico. Ad aumentare l'attenzione sulla sfida c'è la vicinanza tra gli ultras portoghesi e una parte di tifoseria della Lazio, tanto che già nel Roma-Porto del 2019, nel settore dedicato alla tifoseria ospite furono esposte sciarpe, bandiere e una maglia di Di Canio (in foto).

Le operazioni di sicurezza prenderanno il via già dalla giornata di domani, con un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine per monitorare i flussi di tifosi e prevenire eventuali scontri. L’obiettivo è garantire che la serata rimanga nel segno dello sport e non degeneri in episodi di violenza, sia dentro che fuori dallo stadio.