Roma-Porto, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 16:45. Il club invita tutti a portare una bandiera

Domani alle 18.45 la Roma ospiterà il Porto nel playoff di ritorno di Europa League per staccare il pass degli ottavi. Alla vigilia del match il club giallorosso ha pubblicato tutte le informazioni utili per i tifosi che andranno allo Stadio Olimpico:

Giovedì alle 18:45 è in programma Roma-Porto, ritorno del playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata e la vittoria è l'unica via per andare avanti nella competizione europea.

Servirà un Olimpico coinvolgente, più giallorosso che mai, per dare una spinta in più alla nostra squadra in campo. Coloriamolo tutti insieme. L'invito è quello di portare una bandiera per creare una cornice ancora più suggestiva.

È possibile acquistare gli ultimi biglietti. Si potranno comprare direttamente allo stadio, presso il botteghino in Viale delle Olimpiadi 61.

Ecco le info utili per chi andrà all'Olimpico!

Gli orari

I cancelli dello Stadio apriranno alle 16:45. Considerando l'ingente afflusso, il suggerimento è di partire da casa per tempo, arrivando ai cancelli del prefiltraggio almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Per qualunque necessità il giorno della partita, dalle 9 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi telefonicamente al Call Center AS Roma (06.89386000). Il Call Center potrà essere contattato anche per mail (callcenter@asroma.it) o compilando il form. Sarà a disposizione dei tifosi giallorossi anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61 a partire dalle 16.45.

La decisione UEFA per i settori 48-49 della Nord

A seguito della notifica ricevuta dalla UEFA in merito ai fatti accaduti durante la partita all'Olimpico con l'Eintracht Francoforte, l'AS Roma informa i propri tifosi che è stata disposta la chiusura parziale della Curva Nord (settori 48-49).

Di conseguenza, tutti i tifosi in possesso di un biglietto di quei due settori dovrebbero aver ricevuto via e-mail un nuovo tagliando con posti assegnati nei settori 46-47, sempre di Curva Nord.

Entro la giornata di martedì 18 febbraio dovrebbero essere stati inviati i biglietti allo stesso indirizzo e-mail utilizzato durante l’acquisto. Per qualsiasi dubbio o chiarimento potrete sempre far riferimento al nostro Contact Center.

Ritira il Welcome Pack

Anche in occasione di Roma-Porto, sia nel pre sia nel post gara, gli abbonati Serie A Plus, Classic Extra e con disabilità al 100% potranno ritirare e scoprire il contenuto del pack giallorosso! Vi basterà recarvi presso la lounge all’interno dello Stadio Centrale del Tennis, vicino all’AS Roma Store in viale delle Olimpiadi.

Per ritirare l’omaggio sarà necessario presentare l’abbonamento Serie A Plus o Classic extra della stagione 2024/25.

"Food for the Community"

Prosegue anche per questa partita "Food for the Community", l’iniziativa dell’AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per raccogliere le eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico da destinare alle comunità bisognose.

"Unstoppable - Superiamo gli ostacoli"

È sempre attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

Anche per questa stagione, KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 (ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento.

La “Quiet Room” per tifosi con disturbi sensoriali

L’AS Roma, in collaborazione con Sport e Salute, ha predisposto uno spazio in Tribuna Monte Mario dedicato ai tifosi con disturbi sensoriali. Nella “Quiet Room” è possibile vivere l’emozione della partita lontano dalla folla, dai rumori forti, dalle luci intense e da altri stimoli che potrebbero risultare difficili da gestire, vivendo così un'esperienza unica e rilassante. L’accesso può essere richiesto compilando questo form. Gli inviti verranno assegnati in base all’ordine di registrazione, compatibilmente con gli spazi disponibili. Stop al Secondary Ticketing! Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla Società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma. Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form. Modalità di gestione delle aree di parcheggio disabili Le persone con disabilità munite di regolare permesso e con abbonamento/biglietto di Tribuna Tevere Disabili (solo con tariffa persona con disabilità non deambulante + accompagnatore), potranno parcheggiare all’interno dello Stadio dei Marmi. Per tutte le altre tipologie di disabilità è previsto un quantitativo di parcheggi, fino ad esaurimento dei posti, presso lo Stadio dei Marmi, Viale dei Gladiatori e Viale Alberto Blanc. Per accedere bisogna essere in possesso dell’abbonamento/biglietto e relativo tagliando per il parcheggio disabili. Al fine di un corretto utilizzo delle aree, il personale in servizio potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

(asroma.com)

