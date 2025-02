Roma-Porto: 11° qualificazione di fila agli ottavi di una competizione europea. Nessuna italiana ha fatto meglio

Grazie alla vittoria per 3-2 di oggi contro il Porto la Roma supera lo scoglio dei playoff e accede agli ottavi di finale di Europa League, dove affronterà una tra Athletic Bilbao e Lazio. Un risultato che in casa giallorossa non è più una novità. Come riporta il portale di statistiche infatti si tratta dell'11° qualificazione di fila della Roma agli ottavi di una competizione europea: nessuna italiana in questo periodo è riuscita a fare meglio.

11 – La #Roma ha raggiunto gli ottavi di finale in una delle principali competizioni europee in ognuna delle ultime 11 stagioni (dal 2014/15), almeno due volte in più rispetto a qualsiasi altra formazione italiana nel periodo. Perseverante.#RomaPorto #UEL pic.twitter.com/q4yiEvdc7G — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2025