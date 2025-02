Roma agli ottavi di Europa League: Athletic Bilbao o derby con la Lazio. Domani alle 13 il sorteggio

LAROMA24.IT (Matteo Morale) – Missione compiuta. La Roma batte il Porto all'Olimpico e, con un totale di 4-3 supera lo scoglio playoff. I giallorossi, dopo il pareggio dell'andata al Do Dragao, ospitano i portoghesi in casa e li eliminano dall'Europa League vincendo per 3-2. Ora per la squadra di Ranieri arrivano gli ottavi di finale.

LA DATA DEL SORTEGGIO E LE REGOLE

L'Europa League entra nel vivo. A partire dagli ottavi di finale, infatti, scenderanno in campo tutte le squadre ancora in corsa. Il turno playoff, disputato tra i club che nel girone unico si sono piazzati dal nono al ventiquattresimo posto, ha ridotto le squadre partecipanti da 24 a 16. Ora, l'ultimo sorteggio delineerà il tabellone fino alla finale di Bilbao. Gli abbinamenti saranno, ovviamente, tra teste di serie (club arrivati nelle prime 8 posizioni del girone unico) e non teste di serie (tutte le compagini uscite illese dai playoff).

Anche questa fase dell'estrazione è simile alla precedente, con la differenza che le squadre uscenti dai playoff, sanno già la loro collocazione all'interno del tabellone. Dunque, i club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato, per andare a formare quattro coppie di teste di serie (prima e seconda classificata, terza e quarta, quinta e sesta e infine settima e ottava). Il sorteggio andrà ad assegnare alle compagini definite teste di serie, il proprio lato del tabellone. Il sorteggio si svolgerà venerdì 21 febbraio, a Nyon, alle ore 13:00 del fuso orario italiano.

LE DATE DEGLI OTTAVI DI FINALE

La Roma di Claudio Ranieri, essendo approdata agli ottavi tramite i playoff, sa già che dovrà disputare l'andata allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno lontano dalle mura amiche. La prima sfida è in programma giovedì 6 marzo, mentre la partita che deciderà le sorti del passaggio del turno, si giocherà giovedì 13 marzo.

TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Teste di serie

LAZIO (ITA)

Athletic Bilbao (SPA)

Manchester United (ING)

Tottenham (ING)

Eintracht Francoforte (GER)

Lione (FRA)

Olympiakos (GRE)

Rangers (SCO)

Non teste di serie

ROMA (ITA)

AZ Alkmaar (OLA)

Steaua (ROM)

I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI AGLI OTTAVI

Ferencvaros (UNG)/ ROMA (ITA) - LAZIO (ITA)/ ATHLETIC BILBAO (SPA)

(UNG)/ (ITA) - (ITA)/ (SPA) Bodo Glimt (NOR)/ Fenerbahce (TUR) - Olympiakos (GRE)/ Rangers (SCO)

(NOR)/ (TUR) - (GRE)/ (SCO) Ajax (OLA)/ Steaua (ROM) - Eintracht Francoforte (GER)/ Lione (FRA)

(OLA)/ (ROM) - (GER)/ (FRA) AZ Alkmaar (OLA)/Real Sociedad (SPA) - Manchester United (ING)/Tottenham (ING)

Domani la Roma scoprirà se agli ottavi ci sarà il derby contro la Lazio di Marco Baroni o l'Athletic Bilbao già affrontato nella fase di campionato (risultato di 1-1 con gol di Dovbyk).