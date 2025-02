Ranking: per il 5° posto in Champions, Inghilterra davanti a tutte. Testa a testa Italia-Spagna per l'ultimo slot

Con l'inizio della fase ad eliminazione diretta delle coppe europee, riparte anche la caccia al 5° posto in Champions League destinato alle due migliori federazioni per ranking stagionale. Per il primo posto la grande favorita è l'Inghilterra che, nonostante la sconfitta del Manchester City ieri sera contro il Real Madrid, presenta anche Manchester United e Tottenham tra le favorite di Europa League e il Chelsea come "squalo" principale della Conference League.

Per l'altro posto la corsa è tra Italia e Spagna, con la Serie A leggermente avanti attualmente: 17.562 contro il 17.464 della Liga. Più staccate invece le altre: la Germania, con 14.921, è quarta, oltre due punti e mezzo sotto, e ancora più indietro insegue il Portogallo, ieri scavalcato proprio dai tedeschi, grazie al 3-0 del Borussia Dortmund sul campo dello Sporting. Ancora più indietro la Francia, che nei playoff di Champions League ha visto il derby Brest-Psg, terminato 3-0 per i parigini. Oggi toccherà ad Atalanta e Milan sempre in Champions League mentre domani scenderà in campo la Roma, contro il Porto, mentre Lazio e Fiorentina sono già avanti. In Europa e Conference League i punteggi valgono meno ma possono essere decisivi per la classifica finale. Infatti, nelle due coppe minori la Spagna ha soltanto due carte: la Real Sociedad in Europa League e il Betis in Conference.

Questo il ranking attuale per il 5° posto in Champions League:

1. Inghilterra 20.892

2. Italia 17.562

3. Spagna 17.463

4. Germania 14.921

5. Portogallo 14.750

6. Francia 14.213

7. Belgio 13.150

8. Olanda 11.916

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125