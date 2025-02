Porto, Vieira: "Siamo fiduciosi, cercheremo la vittoria fin dall'inizio. Vogliamo vincere per Pinto da Costa"

Fabio Vieira, tra i giocatori più importanti del Porto, ha parlato ai canali del club portoghese alla vigilia del match europeo di domani contro la Roma. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista.

"Sapevamo che era importante provare a vincere in casa. Abbiamo lottato dall'inizio e fino alla fine per avere un po' di vantaggio per la seconda frazione, loro erano senza un giocatore, abbiamo comunque provato a pressare, ma non siamo riusciti a trovare il gol della vittoria, quindi è stata una partita difficile. Hanno una squadra molto buona, con giocatori molto conosciuti in tutto il mondo. Domani sarà una partita completamente diversa a casa loro, ovviamente incontreremo delle difficoltà, ma dobbiamo essere in grado di affrontarle e cercare di ribaltare la situazione per vincere la partita e passare al turno successivo”.

La squadra prima del singolo

“Mi sono sentito bene, onestamente, credo di essere in crescita nelle mie prestazioni. Ovviamente non mi piace parlare troppo del singolo, perché penso che si possa avere un buon singolo solo se la squadra va bene, quindi è questo che mi piace sottolineare. Quando la squadra va bene, il singolo finisce per emergere e può succedere a me come a chiunque altro, quindi dobbiamo guardare molto alla nostra squadra e a ciò che possiamo fare e controllare, ovvero arrivare a domani e poter regalare una vittoria ai nostri tifosi”.

Sarebbe una vittoria decisiva.

“La squadra è fiduciosa, è una vittoria che cercheremo fin dall'inizio perché è questo il nostro obiettivo. In ogni competizione a cui il Porto partecipa, l'obiettivo è vincere. Sappiamo quanto sia importante la partita di domani perché determinerà il passaggio al turno successivo o meno. È un turno che vorremmo davvero superare e daremo tutto per vincere”.

Una partita da tripla

“Le probabilità sono 50/50 perché la partita inizia 0-0, in questo caso con l'1-1 del primo turno, ma è come se fosse 0-0, quindi non ci sono favoriti. Penso che la squadra che riuscirà ad essere più costante e più matura in campo nei momenti decisivi finirà per vincere la partita”.

Omaggio a Jorge Nuno Pinto da Costa

“Un giorno molto triste per il calcio portoghese e per il Futebol Clube do Porto, soprattutto per tutto quello che ha fatto Jorge Nuno Pinto da Costa, non solo per un club, ma per la città e anche per aver portato il nome del Portogallo in tutto il mondo. È stato un giorno triste per i nostri tifosi, tutti hanno sentito molto questa perdita e domani cercheremo di dare a lui e alla sua famiglia questa vittoria”.