Porto, Samu: "Con la Roma sarà difficile e dobbiamo dare il massimo per batterla". Mora: "Vogliamo vincere l'Europa League" (VIDEO)

UEFA TV - Al canale ufficiale dell'Uefa Samu Omorodion Aghehowa e Rodrigo Mora hanno rilasciato un'intervista a due giorni dall'andata dei playoff di Europa League tra Porto e Roma. "Il Porto è obbligato a vincere e competere per ogni titolo - ha detto Samu -. L'obiettivo principale era superare la fase a gironi, essere tra i migliori e competere per il trofeo. Sarà una partita difficile contro la Roma, per noi e per loro. Siamo un grande club e dobbiamo dare il massimo per battere la Roma. Il gol più bello finora? Il mio secondo gol al Manchester United per il contesto e per l'avversario. È stata una bella azione di squadra, purtroppo non è bastato per vincere ma lo ricorderò per sempre. È quello che ho sempre sognato: diventare un goleador di un grande club europeo e il sogno è diventato realtà. Voglio sempre essere il migliore e aiutare la squadra il più possibile. Sono felice".

"È un sogno giocare in questa fase della competizione. Sono cresciuto al Porto, gioco per il Porto da quando avevo nove anni e ho sempre sognato di giocare per la prima squadra - ha raccontato Mora -. Ora in Europa League cerco sempre di dare il massimo per rappresentare questo club. Ho sempre guardato un sacco di filmati e mio padre parlava sempre della vittoria dell'Europa League nel 2011. Ero ancora giovane quando l'abbiamo vinta, ma è stato un trofeo importante per il club. Vogliamo vincere di nuovo il trofeo quest'anno. È un onore giocare per uno dei club più grandi del mondo e sono davvero felice".

