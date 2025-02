Porto-Roma, Ranieri in ansia per Dybala: l'argentino sostituito per un problema al ginocchio

La Roma è impegnata in Europa League in un campo ostico come il Do Dragao, ma, le attenzioni sono tutte rivolte a Paulo Dybala. L'argentino, infatti, è uscito al minuto 38 della gara contro il Porto per un problema al ginocchio. La speranza di Claudio Ranieri è che sia solo il dolore del calcio che Varela gli ha rifilato nei primi minuti di partita. Al suo posto è entrato Tommaso Baldanzi.