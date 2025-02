Porto-Roma, Ranieri ai suoi al fischio finale: "Venite via". Il tecnico: "L'arbitro non meritava il saluto"

Al do Dragão il primo round dei playoff di Europa League tra Porto e Roma termina 1-1: alla rete di Celik risponde il gol Moura. La Roma ha concluso la partita in 10 dopo l'espulsione per doppio giallo di Bryan Cristante e nel corso del match sono stati ammoniti anche Pellegrini, Celik, Koné, Saelemaekers, Paredes e Baldanzi. Al triplice fischio Claudio Ranieri per evitare ulteriori guai ha richiamato a gran voce i suoi giocatori, invitandoli a lasciare il campo e a non protestare: "Venite via, via!".

Poi, Ranieri ha spiegato il suo atteggiamento ai microfoni dell'emittente televisiva: "Ho mandato via i giocatori a salutare. Non meritava il loro saluto, su un campo internazionale una roba del genere…"

(Sky Sport)