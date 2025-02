La Roma non ha passato una bella nottata. Come successo nella trasferta di Alkmaar, alle 3 di notte alcuni tifosi del Porto si sono appostati sotto all'hotel dei giallorossi e hanno iniziato a far esplodere alcuni petardi. Il frastuono creato dai support lusitani avrà senz'altro tenuto svegli i calciatori di Claudio Ranieri.