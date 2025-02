Porto-Roma: le info per i tifosi. Cancelli del Do Dragao aperti dalle 18

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato le info utili per i tifosi che si recheranno al Do Dragao per la sfida di Europa League tra Porto e Roma. Ecco quanto si legge: "AS Roma informa che i biglietti acquistati per la partita Porto-Roma sono stati inviati nella mattinata di martedì 11 febbraio agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto. Al fine di velocizzare le procedure di sicurezza ed accedere rapidamente al settore, Ti chiediamo di stamparlo su carta di buona qualità. In alternativa puoi mostrare il QR code direttamente dallo schermo del tuo smartphone. (...) Su indicazione della Polizia il Fan Meeting Point consigliato per i tutti i tifosi giallorossi si trova nella zona centrale di Ribeira. In questa zona saranno garantite tutte le attività di ristoro e intrattenimento per trascorrere il pomeriggio prepartita in sicurezza. Da Ribeira i tifosi potranno recarsi allo Stadio con la metropolitana (fermata Estadio Do Dragao) e con autobus pubblici che partono da Avenida dos Aliados. Il settore ospiti è situato nella zona nord est dello stadio, settori 50-49, Ingresso 19. Sarà possibile accedere allo Stadio a partire dalle ore 18, due ore prima del calcio d’inizio (ore 20:00 locali, le 21:00 in Italia). Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio. (...)"

(asroma.com)

