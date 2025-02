Porto-Roma: la polizia portoghese la considera una partita ad alto rischio. Implementate le misure di sicurezza

Questa sera alle 21:00, andrà in scena il match di andata dei playoff di Europa League tra Porto e Roma. Allo stadio Do Dragao saranno presenti circa 1000 tifosi giallorossi e per la polizia di Oporto la partita è da considerare ad alto rischio. Infatti, in un comunicato pubblicato dalle forze dell'ordine portoghesi si legge: "Implementeremo le di misure di polizia adatte alle circostanze, integrando diverse aree di comando, tra cui veicoli di pattuglia, squadre di intervento rapido, pattuglie del traffico, squadre dell’Unità di Informazione sportiva metropolitana, squadre di prevenzione e risposta immediata, brigate di investigazione criminale e squadre delle diverse forze dell’Unità di polizia speciale".