Porto-Roma, i convocati di Ranieri: out Rensch

Domani alle 21:00, la Roma affronterà il Porto nei playoff di Europa League allo stadio Do Dragao. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per l'importante sfida contro i portoghesi. Oltre alle assenze di Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine, esclusi dalla lista UEFA, il tecnico giallorosso dovrà rinunciare anche a Devyne Rensch. Per l'olandese un lieve stiramento all'adduttore destro.