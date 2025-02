PORTO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Primo round tra Porto e Roma. Questa sera la squadra di Ranieri sarà di scena al Do Dragao per l'andata del playoff di Europa League. Il tecnico giallorosso è orientato a schierare i titolarissimi, con un unico dubbio legato a Lorenzo Pellegrini. Il capitano è in ballottaggio con Pisilli per una maglia in mezzo al campo nel 3-5-2.

DOVE VEDERE ROMA-EINTRACHT FRANCOFORTE IN TV E IN STREAMING

Porto-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PORTO: Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LE QUOTE

PORTO-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.60 3.10 2.70 SISAL 2.60 3.20 2.80 PLANETWIN365 2.60 3.15 2.75 SNAI 2.60 3.15 2.75

LR24