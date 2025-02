Tempo di Europa League. Battuto il Venezia in campionato, la Roma è pronta per affrontare il Porto nei playoff di Europa League: domani, alle 21.00, i giallorossi saranno ospiti della squadra di Anselmi nell'andata del doppio confronto. Intorno alle 19.45 Claudio Ranieri e Mile Svilar interverranno in conferenza dalla sala stampa del do Dragão. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'evento.