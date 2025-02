Porto-Roma, 7 cartellini per i giallorossi: non succedeva dal 2007 contro il Lione

Ha fatto discuetere la gestione della partita, in particolare dei cartellini, da parte dell'arbitro Stieler in Porto-Roma. La squadra di Ranieri ha ricevuto sette cartellini (sei gialli e un rosso a Cristante). Non succedeva dal 21 febbraio 2007, quando nella sfida di Champion contro il Lione ci furono otto cartellini.

7 - La Roma ha ricevuto almeno sette cartellini (sette contro il Porto - sei gialli e un rosso) in una singola partita di una competizione europea terminata nei 90' per la prima volta dal 21 febbraio 2007 (otto in Champions League contro il Lione). Punita. #PortoRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 13, 2025