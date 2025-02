Porto, Rodrigo Mora: "Vogliamo vincere l'Europa League"

Rodrigo Mora, giovane talento del Porto classe 2007, ha rilasciato un'intervista al sito della Uefa in vista del playoff contro la Roma. Queste le sue parole: "Ho sempre guardato un sacco di filmati, e mio padre parlava sempre della vittoria dell'Europa League [nel 2011]. Ero ancora giovane quando l'abbiamo vinta, ma era un trofeo importante per il club. Vogliamo vincere il trofeo anche quest'anno. È un onore giocare per uno dei più grandi club del mondo e sono davvero felice. È un sogno giocare in questa fase della competizione. Parlando per me, sono cresciuto al Porto, gioco per il Porto da quando avevo nove anni e ho sempre sognato di giocare per la prima squadra. Ora, giocando in Europa League, cerco sempre di dare il massimo per questo club".

(uefa.com)

