Porto: ripresa verso la Roma. Frattura del perone per Sousa

Dopo la vittoria in casa del Parma, la Roma tornerà ad allenarsi domani mattina a Trigoria in vista del ritorno del playoff di Europa League contro il Porto. Oggi la squadra di Martin Anselmi è scesa di nuovo in campo per gli allenamenti: Marko Grujic ha svolto terapie e lavoro in palestra e Martim Fernandes ha effettuato allenamento personalizzato. Anselmi, invece, perde Vasco Sousa: il giocatore ha riportato una frattura del perone della gamba destra e sarà sottoposto a un intervento chirurgico a tempo debito.

(fcporto.it)

