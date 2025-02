Porto, Djalò: "Roma ottima squadra ma giocando come con lo Sporting possiamo vincere"

SPORT TV - Tiago Djalò sul finire dell'estate poteva diventare un giocatore della Roma ma Ghisolfi ha scelto di puntare su Hummels ed Hermoso, svincolati, e così il difensore ex Juventus si è accasato al Porto e domani sfiderà la squadra di Ranieri nel playoff di Europa League. Queste le parole del difensore:

Che Porto servirà per battere la Roma?

"Un Porto con molta energia, concentrato, perché la Roma è un'ottima squadra, ha giocato delle buone partite. Noi dobbiamo fare la nostra parte, giochiamo in casa, dobbiamo pressare bene, giocare bene la palla e credo che se lo faremo potremo vincere la partita"

Roma più cinica o più decisa?

"Penso che la Roma verrà qui per vincere, presserà alto, ma la squadra ha la qualità per uscire da queste situazioni. Stiamo lavorando bene, oggi lavoreremo ancora sulle indicazioni del mister e credo che saremo pronti per la partita di domani"

Avete avuto poco tempo per lavorare con Anselmi.

"Ci siamo adattati bene alla nuova situazione, è un sistema diverso, siamo riusciti a capire cosa vuole il mister. Stiamo migliorando, siamo in una fase di crescita e, nonostante i pochi giorni di allenamento, la squadra ha fatto delle buone cose e ha capito cosa vuole l'allenatore"

Ti senti più a tuo agio nei tre centrali?

"Per me non cambia molto. Mi piace giocare in questo sistema, mi piace giocare con due centrali, per me si tratta solo di fare quello che vuole l'allenatore. Quello che è meglio per la squadra è meglio per me, perché voglio vincere"

Il pareggio contro lo Sporting è stato molto festeggiato.

"È stata una grande partita. L'energia c'era, la squadra era concentrata. Abbiamo avuto molte occasioni per segnare e non ci siamo riusciti, ma se scendiamo in campo con la stessa energia della partita con lo Sporting penso che saremo più vicini alla vittoria"

Giocate in casa, è obbligatorio vincere?

"Certo, dobbiamo sempre giocare per vincere"