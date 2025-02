Porto, Anselmi: "Sarà una partita simile a quella dell'andata, ci saranno duelli continui"

SPORT TV - Martin Anselmi, allenatore del Porto, ha parlato a margine del funerale dello storico presidente del club portoghese Pinto Da Costa. Ecco le sue parole in vista della gara di domani:

“Sarà una partita simile, con duelli continui. La squadra che vincerà più duelli sarà quella che si avvicinerà di più alla vittoria. Bisogna essere molto attenti e cercare di recuperare la palla quando perdiamo i duelli”.

Sulla gestione fisica dei giocatori.

“Così come prepariamo i giocatori per un sistema tattico diverso, li prepariamo anche fisicamente per esigenze differenti. Ci sono necessità diverse. Man mano che andiamo a competere, prepariamo fisicamente la squadra affinché giochi con la nostra intensità, che è diversa da quella a cui erano abituati. Lo stiamo facendo senza basarci sulla preparazione estiva, ma stanno riuscendo a farlo bene".

Sul futuro di Fabio Vieira.

“Ci pensiamo oggi, poi domani… Parleremo del futuro di Fábio alla fine della stagione".

Sulle cerimonie funebri di Pinto da Costa.

“Sono successe molte cose. C’è stato un bellissimo omaggio. Ho potuto camminare per strada con i tifosi e fare parte di qualcosa che, pur non essendo una buona notizia, è stato un evento importante. Mi ha dato molta connessione con il Porto".